‘Anadoluyuz biz’ projesiyle Erzurum’u gezdiler

Ordulu 40 genç, GSB’nin ‘Anadoluyuz Biz’ projesiyle Erzurum’un konuğu oldu. Ordulu öğrenciler, Dadaşlar Diyarında dolu dolu 5 gün geçirdi. Ordulu gençler Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini karış karış gezdi.

‘Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde Ordu’dan gelen öğrenciler, Erzurum’daki tarihi ve turistik mekânları gezme imkânı bulacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Erzurum’un konuğu olan Ordulu gençler, Erzurum GSİM Yurtlarında konaklayarak şehrin tarihi, kültür ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezerek, Dadaşlar Diyarını tanıma şansı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da Ordu’dan gelen gençleri yalnız bırakmadı. Ordu’dan gelen Mehmet Macit ve Yakutiye Gençlik Merkezi’nden Ahmet Efe Ordulu geçlere Erzurum turu yaptırarak şehri tanıma imkanı sağladı.

Sakin kentte şelale coşkusu yaşadılar

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Erzurum’a gelen ve 40 öğrenciden oluşan grup Erzurum’un turizm yerlerinden biri olan Uzundere’yi ziyaret etti. Dünyanın en yüksek şelalerinden biri olan Tortum Şelalesi ihtişamıyla Ordulu gençleri mest etti.

‘Sakin Kent’ ödüllü Uzundere’de güzel vakitler geçiren Ordulu gençler, cam teras heyecanını da yaşadı. Uzundere Gençlik Merkezi ve esnaf ziyareti de yaşayan Ordulu gençler Uzundere’de unutulmaz anlar yaşadı.

Şehitlik ve Nenehatun kabrini ziyaret

Ordulu Gençler Erzurum gezisinde Abdurrahmangazi Türbesi, Nenehatun Kabrini ziyaret, Şehitlik Ziyareti ve Tabyaları da gezdiler. Öğrenciler Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.

ETÜ Rektörü Çakmak ödüllendirdi

Ordulu gençlerin Erzurum’daki durak yerlerinden biri de Erzurum Teknik Üniversitesi oldu. Gençleri ağırlayan ve kendilerine hediye veren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gençleri Erzurum’da öğrenim görmeye de davet etti. Ziyaretten Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de yer aldı.

Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ettiler

Ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyi ile var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı illerde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile Erzurum’u gezen Ordulu öğrenciler, Dadaşlar diyarına hayran kaldı.

Gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür ederek, “Bakanımız sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyoruz” şeklinde konuştular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, ‘Anadoluyuz Biz’ projesi kapmasında Ordu’dan gelen öğrencileri cesaretin, mertliğin ve dürüstlüğün abidesi olan Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.