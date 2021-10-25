banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından başlatılan ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilen Anadolu Buluşmalarının 8.si Erzurum’da gerçekleştirildi.

ERZURUM 25.10.2021, 11:51
Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından başlatılan ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilen Anadolu Buluşmalarının 8.si Erzurum’da gerçekleştirildi.

Erzurum ve çevre illerdeki gençlik STK’larının gelecek vizyonunun konuşulduğu Anadolu Buluşmaları; başta Erzurum olmak üzere Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kars ve Tunceli illerinden STK temsilcilerinin katılımı ile hayata geçirildi. Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katıldığı programa TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş ile kamu kurumu yöneticileri, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bölge illerdeki gençlik STK’larının gelecek vizyonunun konuşulduğu 8. Anadolu Buluşmaları programında STK yetkilileri ile STK’ların gelecek vizyonu hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bölgedeki STK temsilcilerinin olumlu veya olumsuz durumları dile getirdiği, eleştiri ve önerilerde bulunduğu toplantıya 300’e yakın kişi katılım sağladı. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yaptığı konuşmada, saha çalışmalarını daha iyi hale getirmek için hep birlikte istişare etmenin önemine değindi. Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan ise ülkemizin gelişmesi ve büyümesi noktasında gençlere önemli sorumlulukların düştüğünü belirterek güçlü bir Türkiye için gençlerin daha çok söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlik üzerine çalışma yapan STK’ların yapmış oldukları faaliyetlerin görüşüldüğü, gençlerin sorunları ve istekleri üzerinde durulduğu program, gelecek toplantının planlanması ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2