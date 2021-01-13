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Altınok ve Öz’den Rektör Çakmak’a ziyaret
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.
ERZURUM 13.01.2021, 16:42
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak; Erzurum Teknik Üniversitesinin ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını belirterek üniversitenin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.
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