Altınok ve Öz’den Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti

İçişleri Eski Bakanı Erzurum Milletvekili Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan ve Tanıtım Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, DSİ 8. Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Oğuzhan Yavuz’u makamında ziyaret ettiler.

Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun dilekleriyle yeni görevinde başarılar dileyen Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz Bölgemizde devam eden Baraj, Gölet, Sulama ve Taşkın Koruma çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Yavuz’dan bilgi alarak, zamanın bölgemiz için çok değerli olduğunu, yapılan çalışmaların bir an önce hizmete dönüşmesi talebinde bulundu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’da yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.