Altınok: OSB’mizle ve yatırımcılarımızla gurur duyuyoruz

İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kent ekonomisinin bel kemiği konumundaki Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Altınok, “Girişimcilerimiz çok güzel işlere imza atıyor. OSB’mizle gurur duyuyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve parti yöneticileriyle Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne giden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ile görüştü. OSB’nin son durumu hakkında bilgiler veren ve yapılan son yatırımları anlatan Başkan Urkuç, “Her geçen gün gücümüze güç katıyor Erzurum ve Türkiye ekonomisi için katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

“OSB’yi ve yatırımcılarımızı kutluyorum”

Global ölçekte yaşanan ekonomik çalkantıların Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini belirten Milletvekili Altınok, hükümetin bu anlamda bir dizi önlem aldığını dile getirdi. Altınok, “Yaşadığımız bu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Bu noktada özel sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ki, biz de onları çok önemsiyoruz. Özverili bir şekilde yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya çalışan girişimcilerimizin başımızın üstünde yeri var. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi yönetimini de kutluyorum. Göreve geldikten çok kısa bir süre sonra gayet başarılı çalışmalara imza atmışlar. Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum” dedi.

Tesisleri gezdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindekiler daha sonra Bayramoğlu Un ve Yem Fabrikası, Yavilioğlu reklam, Birleşim Pano, Özel OSB Teknokent Koleji ile Şahika Group tesislerinde incelemelerde bulundu.