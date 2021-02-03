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Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj oyununa müdahale edilecek”

Tüketicinin ‘zam’ endişesinden yararlanan bazı firmaların fiyat algısını bozmadan ‘gramaj’ların arkasına sığındığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Ürünün fiyatı belki aynı kalıyor ancak her geçen gün gramı eriyor" dedi.

ERZURUM 03.02.2021, 14:24
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Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj oyununa müdahale edilecek”

Tüketicinin ‘zam’ endişesinden yararlanan bazı firmaların fiyat algısını bozmadan ‘gramaj’ların arkasına sığındığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Ürünün fiyatı belki aynı kalıyor ancak her geçen gün gramı eriyor" dedi.

Tüketici Şikayetleri

Son zamanlarda tüketicilerden aldıkları şikayetlerin başında ’gramaj oyunları’ geldiğini dile getiren Altay, “Tüketiciler, ürünün fiyatında hiç bir değişiklik yapılmayarak gramının, kilosunun düşürülmesine yetkililerin çözüm üretmesini her platformda talep ettiler. Tüketici temsilcileri olarak bizler de "Ticaret Bakanlığı; taklit, tağşiş ve fahiş zamlar için gösterdiği ifşa ve cezalara gramaj oyunu yapan firmalar da eklenmeli" şeklinde açıklamalar yaptık. Aldığımız şikayetlerin bazıları; Sıvı yağlar artık 5 litre değil 4500 litre, paket peynirler 1 kilo değil 900 gram, paket şeker 1 kilo değil 750 gram, çikolata 48 gram değil 42 gram, bardak ayran 300 mililitre değil 295 mililitre. Bu örneklere yüzlerce eklenebilir” dedi.

Ticaret Bakanlığı Müdahale Edecek

Bu şikayetlere yaptırım uygulaması noktasında harekete geçen Ticaret Bakanlığının yaptırım uygulayacağını anlatan Altay açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. Maddesinde, haksız ticari uygulama olarak kabul edilen örnek uygulamalar başlıklı ekinde yer alan "Aldatıcı Ticari Uygulamalar" başlıklı bölümüne, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamalarını," gerçekleştirenler tedbiren durdurma ve idari para cezası yaptırımları ile karşılaşacaklar. Yani bundan böyle bir ürünün fiyatını değiştirmeyip gramını, kilosunu düşürenler, paket içerisinde 5 adet olup da 4 taneye düşürenler bakanlığın, zabıtanın denetlemeleri ve tüketicilerin şikayet etmeleri sonucunda yaptırımla karşılaşacaklar.

Mutlaka Şikayet Edilmeli

Bu kapsamda haklarınızı bilmek ve fırsatçılara prim vermemek büyük önem taşıyor. Bakanlığın her esnafı, her siteyi, her marketi denetlemesi çok zor olduğundan tüketiciler alışverişlerinde etiket ile ambalaja bakıp ürün kıyaslaması yapmalı ve ayrıca gramajlarına dikkat etmelidirler. Ürünün boyutu aynı olabilir. Bu nedenle birkaç dakika ayırarak ürün incelenmeli fiyat ve gramaj farklılıkları şikayet edilerek fırsatçıların haksız kazançları engellenmelidir. Ürünlerin gramajı ile oynayan firmaları internet üzerinden ekran görüntüsü alarak, markette ise raf fotoğrafını çekerek telefona kolayca indirilebilen HFA’ya ya da Ticaret İl Müdürlüklerine, Reklam Kurulu’na ve Alo 175’e şikayet edilebilir. Bunun yanında Gelir İdaresi Başkanlığı gıda maddeleri başta olmak üzere bazı temel tüketim ürünlerinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanları takibe aldı. Bu amaçla Vergi İletişim Merkezi’nde (189) ihbar hattı kuruldu. Şikayetler Alo 189 ihbar hattına da yapılabilir.”
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