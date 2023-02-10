All For Life Hollanda Yardım Vakfı afet bölgesi için harekete geçti

Ömer Erden ve Erzurum Oltulu iş insanı Gökhan Gür, All For Life Hollanda Yardım Vakfı adına afet bölgesine yaklaşık 3 milyon TL tutarında 10 tır temel yaşam malzemesi gönderiyor.

Erzurum Valiliği, Erzurum Afad, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi işbirliğinde hareket eden All For Life, 17 Şubat Cuma günü Hollanda’dan gelen profesyonel ekip ve Erzurum’dan katılacak 100 gönüllü ile Kahramanmaraş’a yola çıkacak.

Erzurum Valiliği ve Erzurum AFAD’ın izinleri ile Kahramanmaraş’a gidecek olan All For Life Yardım Vakfı; konserve gıda, mont, bot, bere, atkı, battaniye, el feneri, powerbank, soba, bebek maması, bebek bezi ve kefen gibi ihtiyaçları depremden zarar gören vatandaşlarımıza birebir elden teslim edecek.