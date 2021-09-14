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Alınacak 28 kişi müracaat 495 kişi

Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü iş Kur üzerinden Çalıştırılmak üzere iş başvurusunda bulunan 495 kişi müracaat etti 28 kişi iş sahibi oldu. Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan kura çekimi sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

ERZURUM 14.09.2021, 15:17
Alınacak 28 kişi müracaat 495 kişi

Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü iş Kur üzerinden Çalıştırılmak üzere iş başvurusunda bulunan 495 kişi müracaat etti 28 kişi iş sahibi oldu. Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan kura çekimi sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Çekilişi yapan Oltu Noteri Tülay Bakır, “Oltu Milli Eğitim Müdürlüğünce projelendirilen Erzurum Çalışma ve İş kurumu il Müdürlüğü tarafından işsizliği önlemek projesi olarak bilinen okullarda temizlik elemanı çalıştırılmak üzere kura çekilişi yaptık 28 kişi iş kur üzerinden iş sahibi oldu” dedi.

Salona kimse alınmazken çekiliş Oltu Noteri Tülay Bakır, Oltu Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Beydilli, personel Gürsel Yarar tarafından yapıldı.

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