Alim: ‘Erzurum 6. Teşvik bölgesine geçmeli’

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Erzurum’un kalkınması ve İş dünyasını yakından ilgilendiren KOBİ’ lerin kamuya olan borçlarından, Erzurum’un 6. Teşvik bölgesine geçmesi, İşverenlerin 17103 ve 27103 Sayılı teşviklerin uzatılması gibi bir çok önemli konuları gündeme taşıdı.

İş dünyası torba yasadan çıkacak affı bekliyor

İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Nuri Alim, ‘Her açıdan çok zorlu bir yılı geride bıraktık 2023 yılına girmeden tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına yüksek miktarlarda destek verildi şuan hiç destek verilmeyen ve tek mağdur olan İş Dünyasıdır. SGK primi ödeyen, ülke ekonomisine katma değer sağlayan binlerce KOBİ’nin beklediği SGK ve vergi affı, yapılandırma, matrah artırımı torba yasaya eklenmedi. Böyle giderse yakında ortada ne esnaf nede KOBİ kalmayacak çünkü Üç kuruşluk banka hesaplarına bile E haciz geliyor.

Korona virüsün başladığı andan itibaren bugüne kadar asıl zor durumda olan ve bu ülkenin kılcal damarı ve deyimi yerinde ise tüm yükü sırtlayan KOBİ’lere torba yasadan çıkacak affı bekliyor.

Başkan Alim, SGK da borç faizleri silinip mantıklı ödeme takvimi oluşturulmalıdır. Acilen son 10 yılı kapsayan vergi affı çıkarılarak10 yıldır tahsil edilemeyen cezalar silinmeli faiz kısmı tamamen affedilmeli ve hem SGK hem de Vergi de uzun vadeli ödeme planı yapılmalıdır’ dedi.

Erzurum 6. Teşvik bölgesine geçmeli

İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Nuri Alim, ‘Dezavantajlı durumda olan Erzurum’daki yatırımcı ve sanayici iş insanlarını göçünü önleyebilmek ve kapasitelerini artırmak için ve Hali hazırda Aziziye ilçesinde yeni kurulmakta olan 2. Organize sanayi bölgesi yeni yerine yatırımcı ve sanayici iş insanlarını davet edebilmemiz ve onlarında Erzurum’a gelmeleri için bir takım teşvik edici nedenlerimizin olması gerekmektedir. Bunun da teşvik edici tek bir yolu var o da 5. teşvik bölgesi bağlamında olan Erzurum’ un bir an önce 6. Teşvik bölgesine geçmesidir.

Başkan Alim, Pandemi döneminde en büyük ekonomik sıkıntıyı yaşayan illerden başında Erzurum’ dur bu durumu atlatabilmesi, yerel dinamiklerinin Erzurum’da kalabilmesi ve göçü önleyebilmenin tek yolunun 6. Teşvik bölgesine geçilmesi bir nebzede olsa istihdam ve ekonomiye katma değer sağlayacaktır’ dedi.

İşverenler 17103 ve 27103 sayılı teşviklerin uzatılmasını bekliyor

İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Nuri Alim, ‘İşverenlerin yeni istihdam oluşturması ve sürdürülmesi için 01.03.2011’den bu yana uygulanan 6111 (4447 Geçici 10. Madde) teşviki 29.12.2022’de resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31.12.2023’e kadar uzatıldı.

İstihdamın arttırılması için 01.01.2018’den 31.12.2022 ye kadar uygulanan 17103 ve 27103 (4447 Geçici 19. Madde) teşviki için Cumhurbaşkanımız henüz yetkisini kullanmadı ve uzatma kararı yayımlanmadı.

Başkan Alim, Bilişim konusundaki bir etkinlikte Cumhurbaşkanımız 17103 teşvikinin 2023 sonuna kadar uzatılacağını söylemişti.

Teşvik uzamazsa işverenler maliyetleri karşılamakta çok zorluklar yaşayacağı, ya işten çıkartma yada kayıt dışı istihdama yönelecekleri kaçınılmaz olacaktır’ dedi.