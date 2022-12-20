Ali Murat Alatepe, yeniden ERKON Başkanı seçildi

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) 2. Olağan Genel Kurul toplantısı büyük bir katılımla Kağıthane Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Divan Başkanlığını Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt’un yaptığı toplantıda, ERKON Kurucu Genel Başkanı Ali Murat Alatepe seçime tek aday tek listeyle katılarak tüm delegelerin oyunu alıp yeniden Genel Başkan seçildi.

Delegelerin tamamının oyunu alarak ERKON’a yeniden Genel Başkan olarak seçilen Alatepe, Türkiye’nin dört bir yanındaki Erzurum Federasyonlarını ERKON çatısı altında toplama sözü verdi.

Başkan Alatepe; “Benim en büyük projem Türkiye’deki bütün Erzurumluları ERKON çatısı altında toplamak. Türkiye’nin dört bir yanına, nerede bir Erzurum federasyonu varsa hepsine çağrı gönderildi. İnşallah nerede bir Erzurumlu varsa, ERKON çatısı altında bütünleşeceğiz” dedi.