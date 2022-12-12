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Ala ailesinin acı günü
Kazım Karabekir Stadı Müdürü Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Zafer Ala’nın babası Halis Ala son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
ERZURUM 12.12.2022, 14:50
Kazım Karabekir Stadı Müdürü Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Zafer Ala’nın babası Halis Ala son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören baba Halis Ala’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.