Akyol ailesinin acı günü

Erzurumlu gazeteci Uğur Akyol’un annesi Hatice Akyol vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören anne Hatice Akyol son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Narmanlı Cami’inde ikinde namazına müteakip kılınan cenaze namazına STK ve siyasi partilerin temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı.

Anne Hatice Akyol’un cenazesi namazın ardından Asri mezarlıkta dualarla toprağa verildi.