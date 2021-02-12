Akgül’den Karataş’a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ı ziyaret etti.

MHP il Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarette gündeme dair konular ve derneğin faaliyet gösterdiği alanlarda yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

MHP İl Başkanı Naim Karataş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Karataş, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal -2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan’a Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim. Türk Milletinin Başı Sağ Olsun" dedi.

Ziyaret sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül Başkan Karataş’a hediye takdiminde bulundu.