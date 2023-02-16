Akdağlı köylülerden örnek yardım

Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Köyü sakinleri aralarında topladıkları büyükbaş hayvanları satarak elde ettikleri geliri depremzedelere bağışladılar.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde binlerce can kaybına, yüzbinlerce insanın yaralanmasına neden olan asrın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından, yaraların sarılması için yapılan bağışlardan birisi de Erzurum’un Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Akdağ Köyü’ndeki vatandaşlardan geldi. Akdağ köyünde oturan köylüler kendi aralarında topladıkları hayvanları satarak elde ettikleri 166 bin lira tutarındaki parayı AFAD hesabına yatırdılar. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, depremzede vatandaşlar için toplanan yardımı yapan Akdağ Köyü sakinlerini ziyaret ederek, Köy Muhtarı Sadık Yıldız ve yardımsever köylüleri örnek davranışlarından ötürü kutladı.

Yaptıkları yardımın insanlık adına çok büyük değer taşıdığına dikkat çekerek köy halkının bu davranışlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Uçar; “Millet olarak, ne zaman zor duruma düşsek, ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa, sizin gibi değerli, gönlünü vatan ve millet sevdasına adamış kadir şinas insanlar her zaman imdada yetişmiştir. Erzurumlu olarak bizleri gururlandırdınız, muhtarımızın öncülüğünde yaptığınız bu yardımlardan ötürü hepinize minnettarız” dedi.

Akdağ Köyü’ne giderek, yardım yapan köy halkını ziyaret eden Başkan Uçar, onlarla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, şu mesajı yayınladı:

“Yakutiye’mizin Akdağ Köyü’nde yaşayan hemşehrilerimiz depremzede kardeşlerimize yardım amacıyla kendi aralarında hayvan bağışı topladılar. Toplanan hayvanların satışından elde ettikleri 166.000 TL’lik tutarı AFAD bağış hesaplarına yatırdılar. Bizler de bu kadirşinas davranış için Akdağ’lı hemşerilerimizi ziyaret edip şükranlarımızı ilettik. Allah tüm yardımseverlerin hayrını kabul etsin, bizlere de bir daha böyle acılar yaşatmasın.”