Akademik görünürlüğe bir katkı da kimya bölümünden

Atatürk Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan bilimsel çalışmalar; ulusal alandaki etkisinin yanında, uluslararası bilimsel yayın üretiminde dünyanın önde gelen yayınevleri ve dergilerde de yer almaya devam ediyor.

Bu çerçevede Amerikan Kimya Cemiyeti tarafından yayımlanan ve Organik Kimya alanının etki faktörü itibariyle ilk 4 dergisinden birisi olan Organic Letters dergisi, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü adresli olarak hazırlanan bir araştırma makalesini kapak yaptı.

Ziya Dağalan, Ramazan Koçak, Arif Daştan ve Bilal Nişancı tarafından yazılan makalede bir yükseltgen olarak selectflor ve bir halojen kaynağı olarak tetrabütilamonyum bromür/klorür tuzları kullanılarak alkenler, alkinler ve doğal ürünlerin kantitatif verimlerle halojenlenmesi gerçekleştiriliyor. Geliştirilen yöntem, metal ve moleküler halojen kullanmadan gerçekleştirilen ilk halojenleme tepkimesi olarak rapor ediliyor.