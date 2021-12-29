Ak tiyatro ekibi Aşkale’de sahneye çıktı

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birimi bünyesinde faaliyet yürüten AK Tiyatro ekibi, “Gara Sevda” oyununu Aşkale’deki tiyatro severler için sahneledi.

İlk oyununu 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde “Müdür Seni Seçti” ile sahneleyen ve farkındalık oluşturan AK Tiyatro, ikinci oyununu Aşkale Gençlik Kollarının daveti üzerine gittiği ilçede sergileyerek büyük beğeni topladı.

Aşkale Halk Eğitim Konferans Salonunda sahnelenen ve Emrullah Tanas’ın yazıp yönettiği komedi türündeki oyuna AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Sosyal Politikalar Başkanı Mervenur Akkuş ve Gençlik Kolları Yönetimi ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başladığı andan itibaren düşmeyen bir tempoyla seyirciyi güldürmeyi başaran oyunun sonunda teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan M. Gökberk Kocaaliler: “Tiyatro, bizi bize anlatan ve hayatımıza ayna tutan en önemli sanat dallarından biridir. Her eser, insan temellidir. Hayal dünyamızı, içimizdeki sesi, düşüncelerimizi, duygularımızı, daha da özü içimizdeki bizi yansıtır. Erzurum, sanata ve sanatçıya değer veren elindeki mevcudiyetin kıymetini bilen bir şehirdir. Bu vesileyle biz de gençlik kolları olarak bu amaca yönelik etkinlikler düzenliyor, değerlerimizi korumaya yönelik gayret gösteriyoruz. Bunu bazen sosyal sorumluk projeleri ile bazen kültürel bazen de sanatsal faaliyetler ile gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada ekibimiz tarafından sergilenen oyun ile izleyicilerden bol bol alkış alan tiyatro gösterimi bizlere gülmenin ne kadar kıymetli bir unsur olduğunu hatırlattı. Bu vesileyle oyuncu kardeşlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, alkışlarıyla bizlere destek olan tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Aşkale’de gerçekleşen tiyatro gösterimi, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.