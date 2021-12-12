banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımlarıyla yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı. İlk olarak Pasinler ve Köprüköy’den başlayan İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak problemlere çözüm aranıyor.

ERZURUM 12.12.2021, 12:23
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımlarıyla yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı. İlk olarak Pasinler ve Köprüköy’den başlayan İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak problemlere çözüm aranıyor.

İlk toplantı Pasinler’de yapıldı

İlçe Danışma Meclisi Toplantılarına ilk olarak Pasinler’de start verildi. Pasinler’de düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Kurt, Pasinler İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Kobaza, İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve İlçe Delegeleri katıldı.

Pasinler İlçe Danışma Meclisi Toplantısının ardından Köprüköy’e geçen Başkan Öz ve beraberindekiler, burada yapılan toplantıya katıldı. Köprüköy İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Aras, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Köprüköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Kızıltaş, Köprüköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Haktan, Köprüköy İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve İlçe Delegeleri katıldı.

Öz: Meclisin amacı sağlıklı iletişim kurmak

Pasinler ve Köprüköy İlçe Danışma Meclisi toplantılarının ardından bir değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, amaçlarının sağlıklı bir iletişim ağı kurarak sorunları yerinde ve zamanında tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

İlçe Danışma Meclisi toplantılarının sorunların tespitinde önemli bir aşama olduğunu kaydeden Başkan Öz, şunları söyledi:

“Kurulduğu günden beri hizmet siyasetini savunan ve bu doğrultuda hareket eden AK Parti, gücünü milletiyle ve teşkilatlarıyla kurduğu sürekli iletişim ve istişareden alıyor. Milletine efendi değil hizmetkar olmayı kendine düstur belirleyen liderinin izinden yürüyen teşkilatlarımız, yerelden genele kadar istişareye önem vermekte ve bunu düzenli olarak yapmaya özen göstermektedir. Bunun sonucu olarak bu yılda İlçe Danışma Meclisi Toplantılarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bugün ilk olarak Pasinler İlçe teşkilatımızla buluştuk. Daha sonra Köprüköy İlçe Teşkilatımızı dinledik. Hükümetimizin yaptığı yatırımları ve sonuçlarını değerlendirme fırsatını bulduğumuz toplantımızda yapılacak yatırımları ve ilçede yaşanan sorunları da ele aldık. Teşkilatımızca belirlenen sorunları not ettiğimiz gibi çözüm adına neler yapabileceğimizi de birlikte masaya yatırdık. Pandemiye rağmen hem yapılan yatırımlarda hem yapılacak olan yatırımlarda önemli bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. İlçe teşkilatlarımızca dile getirilen sorunları da not ettik. Bu notlar doğrultusunda milletimizin huzuru ve refahı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Pandemiye ve ekonomik savaşa rağmen hizmet kervanı aksamadan yoluna devam etmektedir ve bu rotadan asla taviz verilmeyecektir.”

Sekmen: Tüm imkanlarımızla seferber olduk

Pasinler ve Köprüköy İlçe Danışma Meclisi toplantılarının ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise verimli bir günü geride bıraktıkların belirterek, “Hem Pasinler’de hem Köprüköy’de yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatını da yakaladığımız toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sorunları tespit etmeye çalıştık. Hükümetimizin Türkiye genelinde doğu ve batı ayrımı yapmadan her yere eşit şekilde yönlendirdiği yatırımlardan halkımızın belirli bir memnuniyeti zaten var. Pasinler ve Köprüköy’de de bu memnuniyeti yakından müşahede etme fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugüne kadar sulama kanalları, göletler, istinat duvarları, canlı hayvan pazarları ve asfalt gibi birçok hizmeti ilçe belediyelerimiz ile birlikte yürüterek, sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyoruz. Bugün de İlçe Danışma Meclisimizde sorunların tespitine ve çözüm noktasında neler yapabileceğimize dair görüş alışverişinde bulunduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya ve büyük Türkiye hedefine, hizmet siyasetinden taviz vermeden yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8