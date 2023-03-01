AK Parti İl Başkanlığı’na İbrahim Küçükoğlu atandı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün istifası sonrasında boşalan İl Başkanlığı koltuğuna Av. İbrahim Küçükoğlu atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde İl Başkanı Mehmet Emin Öz, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan inceleme sonucu AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevine Av. İbrahim Küçükoğlu’nun atandığı bildirildi. Atama Ak Parti Genel Merkezi’nde yüz yüze yapılan mülakat sonrası yapıldığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı’na ataması yapılan Av. İbrahim Küçükoğlu, yaptığı kısa değerlendirmede, kısa bir süre sonra Türkiye’nin seçime gideceğini, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını söyledi.