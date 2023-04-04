Ak Parti 9 Nisan’a kilitlendi

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’de genelinde olduğu gibi Erzurum’da da AK Parti Aday Adaylarının görücüye çıktığı temayül yoklaması sonrasında vakit kaybedilmeden AK Parti Genel Merkezi’nde mülakat aşamasına geçildi. Zorlu mülakat öncesi genel merkeze giderek aday adaylarına refakat eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, aday adaylarının her birinin liyakatli ve dava şuurunda olduğuna dikkat çekti. Yapılacak mülakatların bu nedenle zorlu geçtiğini söyleyen Başkan Küçükoğlu, Erzurum’da 88 aday adayının mülakata tabi tutulduğunu bu rakamın 81 ilde, 6 bin 25 aday olduğunu kaydetti. Başkan Küçükoğlu, “Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek” dedi.

SKM’lerde heyecan hat safhada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonun, 3 Nisan’da çalışmalarına başlayacağını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, 9 Nisan’a kadar nihai aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceğini kaydetti. Küçükoğlu, Erzurum’da da Seçim Koordinasyon Merkezlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını, aday listelerinin açıklanmasının hemen ardından topyekûn bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Başkan Küçükoğlu, “SKM’lerde arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. 9 Nisan sonrasına odaklanmış durumdayız. Adaylarımız ve AK Davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimizle birlikte Erzurum’da Türkiye’nin 15 Mayıs’tan sonra ki ‘Şahlanış Dönemini’ anlatacağız. Türkiye’miz Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ve gayretiyle hemen her alanda zirveye yükselmiştir. İnşallah 14 Mayıs sonrası Güçlü ve Lider Türkiye idealimize hep birlikte kavuşacağız” diye konuştu.