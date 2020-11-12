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AK gençlerden örnek davranış

ERZURUM’DA AK PARTİLİ GENÇLER ÖRNEK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. AK PARTİ YAKUTİYE İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI ELİM BİR TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN ENES UYGUR’UN ADINA TURNUVA DÜZENLEDİ

ERZURUM 12.11.2020, 12:20
AK gençlerden örnek davranış

Erzurum’da AK Partili gençler örnek bir çalışmaya imza attı. AK Parti Yakutiye İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Enes Uygur’un adına turnuva düzenledi.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Resul Parlak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yakutiye ilçemizde yaşayan Enes Uygur kardeşimiz geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu vefat etti. Bizler de AK Gençlik olarak kardeşimizin aziz hatırasını yaşatmak adına turnuva düzenledik. 46 takımın katılımıyla gerçekleşen Enes Uygur Halı Saha Turnuvası aynı zamanda duygusal anlara da vesile oldu. Kardeşimizin ailesi ve Yazıpınarı Mahallemizin sakinleri bizlere de teşekkür ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu aziz davanın fertleri olarak genç kardeşlerimize ulaşmaya, onların sıkıntı ve problemlerini dinlemeye ve eğitim amaçlı projeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.
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