Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mevlidi Nebi programı düzenlendi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

ASH İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar şiir, ilahi ve drama gösterileriyle Hz. Muhammed’e olan sevgilerini paylaştı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ASH İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altındaki çocuklar, veda hutbesini okudu.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Hz. Muhammed’in 1451 yıl önce sosyal hizmetin temelini oluşturduğunu belirterek, konuyla ilgili örnekler verdi.

İlbaş, sosyal hizmetin çocuk, engelli kadın ve şehit aileleri boyutuyla ilgili örnekler vererek, peygamberimizin hayatının örnek alınması gerektiğini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, gençleri milli ve manevi değerlerle eğitmenin önemine değindi.

Peygamberimizin hayatının örnek alınmasını belirten Polat, "Çocuklarımız hayata hazırlamak çok önemli. Yavrularımız dinimizi çok iyi öğrenmeli. Peygamberimiz yeryüzüne bir öğretmen olarak eğitici olarak gönderildi. Toplumu eğitmesi için gönderildi. Bizim Peygamberimizi ve Kur’an-ı Kerim’i çok iyi öğrenmemiz lazım. Sevgili gençler hayatta her şey olabiliriz. Ama ahlaklı bir birey olmak için dinimizin emirlerini çok iyi öğrenmeliyiz, çok iyi anlamalıyız." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut ise Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değinerek, Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin 1451’nci yılının insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından koruma altındaki çocuklar, Hazreti Peygamberi anlatan şiirler ve ilahiler seslendirdi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat , Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Muhammet Başbuğ, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.