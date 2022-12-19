Aile Okulu Projesi ile Erzurum’da 950 kurs açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2022’de başlatılan Aile Okulu Projesi çerçevesinde “sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite” başta olmak üzere 8 ana konuda eğitimler veriliyor.

Aile Okulu Projesi ile aile değerleri ve aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığının önlenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin, gençlerin ve çocukların desteklenmesi amaçlanıyor.

Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz; Aile Okulu Projesi ile Erzurum’da bütün ilçelerde Halk Eğitim Merkezlerinin koordinesinde 2022 Eylül itibariyle 950 kurs açıldığını ve toplam 22.492 öğrenci velisinin bu kurslara katıldığı belirtti.

Kaygusuz: “Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in öncülüğünde yürütülen Aile Okulu Projesi çerçevesinde Erzurum’da en detaylı aile eğitimi seferberliğini başlattık. 20 ilçemizde kırkar saatlik 950 kurs açtık ve 22.492 velimizin kurslara katılımını sağladık. Aile Okulu Projesi bağlamında düzenlediğimiz kurslarda 2.485 öğretmenimiz görev adlı. ‘Sosyal ve Duygusal Beceri Gelişimi, Aile İçi İletişim, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı, Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite, Ailede İlk Yardım, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalığı ve Trafik Öğreniyorum’ konularında eğitimler verdik. İl Müdürlüğü olarak yakından takip ettiğimiz kurslarda; sağlıklı aile yapısının korunması ve sürdürülmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ev yönetimi ve çocukların davranışlarının yönetilmesi konularında eğitimlerimiz devam etmekte. Ayrıca adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerini içeren değer eğitimlerini sürdürüyoruz. Ailelerimizle yapacağımız iş birliği ve eğitimlerin bize emanet ettikleri çocuklarının gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Buradan bütün velilerimizi, 2020-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi sonuna kadar devam edecek olan Aile Okulu Projesi’ne katkı sunmaya ve kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

2022-2023 Eğitim-öğretim Dönemi sonuna kadar devam edecek kurslardan bütün veliler ücretsiz bir şekilde yararlanabilmekte. Proje ile Erzurum’da bütün ailelere ulaşılması hedefleniyor.