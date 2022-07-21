Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’ in talimatlarıyla başlatılan Aile Okulu Projesi’nde anne babalar okul sıralarına oturuyor.

Proje çerçevesindeki eğitimlerin ilk ayağı 28 Mart 2022’de Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı ve 350 öğretmene eğitim verildi. Tamamı alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hâle gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor. "Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanıyor.

"Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.

"Bağımlılıkla mücadele" dersinde ise zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor. "Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri içerirken "ahlaki gelişim" dersleri, maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi de daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını muhtemel risklere karşı daha korunaklı hâle getirmek ve çocukların sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Aile Okulu’nun yaygınlaştırılması amacıyla 20 Haziran 2022’de Mersin ve 27 Haziran 2022’de İzmir’deki eğitici eğitimleri de tamamlandı. 19 Temmuz 2022’de Erzurum’da başlayan Aile Okulu Eğitici Eğitimcisi kursu ile toplamda 61 ilde görev yapmakta olan öğretmenlerimize eğitim verilmiş olacak. 1-5 Ağustos ve 8-15 Ağustos 2022 tarihlerinde yine Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenecek olan eğitimlerle 81 ilde görev yapmakta olan öğretmenlere ulaşılmış olacak. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimiz bulundukları illerde velilerimize düzenleyecekleri kurslarla sağlıklı aile yapısının desteklenmesine yönelik katkı sağlamış olacaklar.