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Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum’un Oltu ilçesine ziyaret etti.

ERZURUM 26.03.2021, 23:04
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Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum’un Oltu ilçesine ziyaret etti.

Oltu merkezi Çarşıbaşı mevkiinde Oltulu vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, ülke gündemi ve parti politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın yanı sıra il yönetimi ve çevre ilçe teşkilatlarının da eşlik ettiği Ağıralioğlu’nun Oltu programı yoğun geçti. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Ağıralioğlu ve beraberindekiler Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ı da makamında ziyaret etti.

Oltu Belediyesine de uğrayan Ağıralioğlu, Belediye Başkanvekili İsa Kaya’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ağıralioğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca’yı da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, Ağıralioğlu’na ziyaretin anısına hediyeler takdim etti.
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