Afganlı ailelerden Başkan Sekmen’e teşekkür ziyareti

Erzurum’da bulunan sığınma statü sahibi Afganlı aileler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Afganlı aileler, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Türk Hükümeti bizlere bağrını açtı. Yüce Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni var eylesin. Şuan yaşadığımız kent olan Erzurum’da çok mutluyuz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, diğer aylarda olduğu gibi Muharrem ayında da bizlere destek verdi. Toplumun bütün fertlerine örnek çalışmalar sunan, yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım eden Başkanımız bolluk ve bereket ayı Muharrem ayında da bizim yanımızdaydı. Yüce Allah ondan razı olsun” dedi.

ERVAK Başkanı Güzel de, “Muharrem ayının İslam tarihinde büyük bir ehemmiyeti vardır. Bu özel ayda Büyükşehir Belediye Başkanımız, şehrimizdeki sığınma statü sahibi ailelere de destek verdi. İlimizde bulunan Afganlı ailelerle birlikte teşekkür ziyaretinde bulunduk. Başkanımız, Büyükşehir Belediyemiz, sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduğu tavırla toplumun tüm katmanlarından hatta ve hatta sığınma statü sahibi insanlarda bile takdir görüyor” diye konuştu.