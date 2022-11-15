Afet konutları yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl Karlıova’da 2020 yılında meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan afet konutlarında incelemede bulundu.

Tuzluca ve Gökçeşeyh Mahallesi’ndeki konutları yerinde gören Vali Memiş, tamamlanan 200 konutun en geç yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Öte yandan Vali Memiş, Tuzluca Mahallesi Beşiktaş Mezrası’nı da ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi, evlerine misafir oldu.