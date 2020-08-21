AFAD ekipleri cuma namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı

Cuma namazını kılmak üzere kent meydanlarına akın eden binlerce vatandaşa AFAD ekipleri maske dağıttı.

Erzurum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında AFAD ekipleri Cuma namazı kılınacak olan cami ve mekânlarda tek kullanımlık maske dağıtımı yaptı. Cuma namazı kılmak için kent meydanlarına giden vatandaşların ise sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği görüldü.