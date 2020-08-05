Adnan Demir, veda mesajı yayınladı
GÖREVDEN ALINMASI DOLAYISIYLA BİR VEDA MESAJI YAYINLAYAN ADNAN DEMİR, 2012 YILINDAN BU YANA, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, KISITLI SAYIDA PERSONELLE VE BÖLGE İLLERİNİN ÖNCELİKLERİNİ DİKKATE ALARAK YÜRÜTTÜKLERİNİ SÖYLEDİ.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.
Görevden alınması dolayısıyla bir veda mesajı yayınlayan Adnan Demir, 2012 yılından bu yana, gece gündüz demeden, kısıtlı sayıda personelle ve Bölge illerinin önceliklerini dikkate alarak yürüttüklerini söyledi.
Adnan Demir’in veda mesajı şöyle: “2012 yılından beri kurucu başkan olarak görev yaptığım DAP İdaresi Başkanlığı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.
Bilindiği üzere; DAP Bölgesi’ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerimiz sorumluluk alanımızda bulunmaktadır.
Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bu illerimize, görev sürem içerisinde ödeneği 1.3 milyar lirayı bulan 1711 projeyle hizmet etme mutluluğunu yaşadım. Bana bu fırsatı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kalkınma Eski Bakanlarımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Lütfi Elvan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum.
Bölgede projelerin uygulanmasında uygulayıcı kuruluşlara; Valiliklere, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Ayrıca, birlikte çalışmaktan zevk ve onur duyduğum ve projelerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen DAP Ailesine teşekkür ediyor, yeni göreve atanan Başkana başarılar diliyorum.”
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