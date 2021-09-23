Açılışı yapılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verildi

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesinin açılışı Karayazı Çelikli Ortaokulunda yapıldı.

Açılışa; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Karayazı Kaymakamı Muhammet Sarıdoğan, Hemşirelik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Durmaz, proje gönüllülerinden Ahmet Selim Pozan ile şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesi, ilçe sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Durmaz tarafından yürütülen “Küçük Çocuklar Büyük Hayaller” ve “Zekâ Gelişiminde Oyun Faktörü” isimli toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesine eğitici kitaplar ile zekâ oyunları alındı. Çocukların kitapla erken yaşta tanışmasının hayatlarını şekillendirmede önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Durmaz: “Köy okulunda çocukların kitaplara ulaşmasını ve kütüphanenin şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adını almasını çok anlamlı buluyorum” dedi.

“Okumak, Öğrencilerin Hayal Dünyalarında Yeni Pencereler Açıyor”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat açılış konuşmasında; eğitim camiasının ülkenin gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek kütüphanelerin öğrencilerin okumaya olan sevgilerine katkı sağlayan mekânlar olduklarını söyledi. Kütüphaneciliğin önemli bir gelenek olduğuna ve okumanın öğrencilerin hayal dünyalarında yeni pencerelerin açılmasına vesile olduğuna vurgu yapan Polat: “Böylesine anlamlı bir etkinlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesinden de kitap takviyesi yapma sözünü veriyorum” dedi.

Konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Karayazı Kaymakamı Muhammet Sarıdoğan, bu kütüphanenin ilçede açılmasını oldukça anlamlı bulduklarını ifade ederek: “Böylesine değerli bir fikri hayata geçiren gönüllü arkadaşımız Ahmet Selim Pozan’a, bu organizasyonun yürütücüsü olarak onlara gerekli desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çomaklı: “Kahraman Şehidimizin İsmi Yaşatılacak”

Atatürk Üniversitesinin bilimsel faaliyetlerinin yanında toplumsal katkıyı da önemseyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu vesileyle kentte yapılan ve yapılması planlanan tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya azami ölçüde gayret gösterdiklerini söyledi. Karayazı’da oluşturulan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın isminin verilmesinin de kendisini oldukça duygulandırdığını söyleyen Rektör Çomaklı: “Her öğrencinin kahraman öğretmenimizin ismini anarak kütüphaneden istifade edecek olmasından ayrıca mutluluk duyuyor, böylesine anlamlı bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehit kütüphanesi projelerinin koordinatörlüğünü yapan Ahmet Selim Pozan ise açılış konuşmalarının ardından Türk Bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i öperek şehit öğretmenin babasına teslim etti.

Program, açılışı yapılan kütüphanenin öğrencilerle birlikte gezilmesiyle son buldu.