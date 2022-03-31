Abdulkadir Şaşi yeniden başkan seçildi

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı Fırıncılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Rasim Fırat’ın yaptığı seçimde 2 Aday yarıştı. Seçimde Fatih Polatlı kullanılan 241 oydan 119 oy alırken mevcut Başkan Abdülkadir Şaşi 122 oy alarak Fırıncılar Odasına yeniden başkanı seçildi. 280 kayıtlı üyesi bulunan Fırıncılar odasındaki seçime katılım çok yüksek oldu.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Başkan Abdulkadir Şaşi, “Fırıncılar Odası olarak sıkıntılarımızı biliyorum bu sıkıntılara gerekeni yapmaya çalışacağım. Erzurum’daki fırıncı esnafımızı gezeceğiz, sıkıntılarını çözmeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olacağız. Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalışacağız. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde kaybeden olmamıştır dostluk, barış ve kardeşlik kazanmıştır” dedi.