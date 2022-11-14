800 metrelik bağ yolu ölüm yolu oldu

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güryaprak köyünün aşağı bağlara gittikleri yolun 800 metrelik bölümü adeta ölüm saçıyor. Mahalle sakinleri, her yıl kazaların yaşandığı yolun bir an önce yapılmasını istiyorlar

Mahalle muhtarı Halil İbrahim Yücel, hayvanlarını getirirken rampada araba çıkmayınca geri kaçan pikap devrildi, hayvanlarda sıyrıklar oluşurken sürücü Halil İbrahim Yücel kazadan yara almadan kurtardı.

Güryaprak köyü muhtarı Halil İbrahim Yücel, “Bu yol bizim sürekli kullandığımız bağımıza bahçemize indiğimiz yolumuz. Ölçümünü Belediye ekipleriyle yaptık kötü olan kısmın hepsi 800 metre bir türlü yaptıramadık. Bu kaza ilk değil sonda olmayacak onlarca kaza oluyor burada biz yılda üç dört defa bu kazaları yaşıyoruz. Arabamın üzerinde hayvanlarım vardı hayvanlarım yaralandı biz ölümden döndük yani çok bir maliyeti yok biz buraya otoban da talep etmedik sadece yolumuzun biraz bakımını ve düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

Bayram Yücel ise “Güryaprak köyündenim. Burası Elmadüzü köyünden aşağı Anzav bağlarına bağlantı yolumuz sürekli bu olayları yaşıyoruz. Burada Muhtarın bu yolda üçüncü kazası sadece bunun yani başka yolumuzda yok sürekli burayı kullanmak zorundayız. Yapılması gerek yerde 700-800 metre bir yer kilit taşı da olabilir beton yada asfalt olması da şart değil. 30 yıl önceki kısıtlı şartlarla yaptırdığımız yola şimdi bakım yaptıramıyoruz. 700 metre bir belediye için ne kadar zor bir iştir bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz” dedi.