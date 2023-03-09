69 aranan şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 69 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 69 şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 32 Yıl 7 Ay 26 gün hapis cezasına hükümlü Mahmut A., “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele geçirmek ve Yaymak, Tehdit ve Hakaret” suçlarından 12 Yıl 2 Ay hapis cezasına hükümlü Murat T., “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından 9 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Ahmet L., “Çekle İlgili Karşılıklıdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” suçundan 6 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Yavuz G, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından 6 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Sergen Y., “Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 4 Yıl 9 Ay hapis cezasına hükümlü Murat S., “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasına hükümlü Recep A. isimli şahıslar yakalandı” denildi.

Ayrıca; aynı dönemde 1-10 yıl arası hapis cezasına hükümlü 29 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 33 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs cezaevine teslim edildiği belirtildi.