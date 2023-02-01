5. Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Günleri ETÜ ev sahipliğinde başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde ve Fırat Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Azerbaycan Üniversitesi ile Final International Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 5. Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Günleri Çalıştayı başladı.

Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ile akademisyenler ve çok sayıda lisansüstü öğrencisi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Çelik, çalıştayın amacının genç akademisyenleri ve akademisyen adaylarını bir araya getirerek, fikir alışverişinde bulunmak olduğunu dile getirerek “Uygulamalı Matematik ve Mühendislik alanında deneyimli hocalarımız çalıştay süresince dersleri yürütecek. Bu nedenle bir araya gelen bütün akademisyenlerin çalışmalarıyla ilgili fikir bilgi ve tecrübelerini akademisyen adaylarına aktarma fırsatı olacaktır. Çalışmalarımızın başarılı ve amacına uygun geçeceğini umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik’in ardından konuşan Rektör Yardımcısı ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek: “Genç araştırmacılar için serüven 2019 yılında başladı ve o zaman hocalarımızla konuşmuştuk. Acaba ETÜ de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabilir mi? Aradan yıllar geçti ve bugün burada bir aradayız. Bu vesileyle çalıştayın düzenlenmesinde her türlü imkânı sunan Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda güncel matematik ve mühendislik konularının ele alınacağına dikkat çeken Rektör Çakmak ise programın sonunda verimli çıktılar elde edileceğine inandığını belirterek: “ETÜ olarak bilimsel faaliyetlerini ve misyonunu ülkemizin kalkınma yolundaki tercihleri ve öncelikleri ile uygun bir şekilde ilişkilendirmek için multidisipliner çalışmaları desteklemekteyiz. Bu doğrultuda Matematik Bölümümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile biyomatematik alanında bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışma aynı zamanda TÜBİTAK 1001 proje desteği ile desteklenmektedir. Ayrıca Mühendislik Fakültesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile de yapay zekâ ve kriptoloji ile ilgili çalışmalar hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalıştay aracılığıyla başka multidisipliner iş birliklerinin de oluşabileceğini öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

3 gün boyunca devam edecek çalıştayda genç araştırmacılar alanında uzman akademisyenlerden diferansiyel denklemlerinin analitik ve nümerik çözümlerinden sayısal akışkanlar dinamiği ve ısı transferine, matematiksel biyoloji ve uygulamalarından yapay zekâ ve kriptoloji uygulamalarına kadar pek çok alanda yeni yaklaşımlar hakkında bilgi edinecek.