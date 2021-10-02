5. Geleneksel Cirit Turnuvası ve Oba Yaşamı Kültür Etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Cirit Turnuvası ve Oba Yaşamı Kültür Etkinlikleri’nin ilk günü dolu dolu geçti.

120 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin önemli atlı spor kulüpleri kıran kıran mücadelelerle izleyenlere ata sporunun unutulmaz heyecanını yaşattı. El sanatları ustaları, zanaatkârlar, musiki icracıları, âşıklar ve birçok kültür insanı etkinliklere adeta renk kattı. Erzurum-Ilıca karayolu üzerindeki Erzurum Etno Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde atlı okçuluk, atlı akrobasi, güreş, geleneksel okçuluk, aşıklık geleneği, halk oyunları, konserler ve yöresel oyunlar da yoğun ilgi gördü. Erzurum’un örf ve adetlerinin de birebir yaşatıldığı etkinlikte kına gecesi düzenlendi. Damat ve gelinler halaylar eşliğinde doya sıya eğlendi. Oba Yaşamı kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin de canlandırıldığı kültürel etkinliklerde vatandaşlara izzet ve ikramlar yapıldı.