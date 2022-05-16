46 yıl sonra yeniden Atatürk Üniversitesinde buluştular

Düzenledikleri organizasyonla Atatürk Üniversitesine yeniden gelerek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulunan 1976 yılı mezunları, yıllar sonra üniversite kampüsünde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.

Rektör Çomaklı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden konuklar, Erzurum’u hiç unutmadıklarını, yeniden Erzurum’da ve öğrenim gördükleri üniversitede bulunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, üniversitenin zaman içinde müthiş bir bilim yuvasına dönüştüğünü gözlemlediklerini ifade ettiler.

Atatürk Üniversitesinde uzun veya kısa süreli okuyan pek çok mezunun fırsat buldukça gelip hatıralarını yeniden tazelediklerini aktaran Rektör Çomaklı ise özellikle eski mezunların üniversitenin yaşayan hafızası olduklarına değindi.

“Her Mezunumuzu Birer Gönüllü Elçi Olarak Görüyoruz”

Prof. Dr. Çomaklı: “Eski mezunlarımız olarak sizlerle bir arada olmak bizlere heyecan veriyor. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin orada mutlaka bir Atatürk Üniversitesi mezunuyla karşılaşırsınız. Üniversite bünyesinde kurduğumuz Kariyer Merkezi sayesinde eski öğrencilerimizin yıllar sonra üniversiteleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Bu merkez, mezun ve mezun adaylarına yönelik akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, mezunlar ile iş birliği gerçekleştirmek ve mezunların üniversite ile sosyal ve kültürel bağını geliştirmek amacıyla kuruldu. Biz yönetim olarak her mezunu birer gönüllü elçi olarak görüyoruz. Eğitim gördükleri üniversiteyi ve o dönemde yaşadıkları şehri unutmayarak ziyaret gerçekleştiren mezunlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.