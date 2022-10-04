3 kupayla döndüler

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Offroad oyunlarında Erzurum Macera Offroad rüzgarı esti. Kulüp üyelerinin zorlu mücadelede 3 de 3 yaptığı yarış parkurunda 3 kupayla Erzurum’a döndüler.

Yaklaşık 60 ilden 200 sporcunun katıldığı offroad yarışlarında kıyasıya mücadele vardı. Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, “2022 yılı içerisinde bir çok yarışta yer aldık. Erzurum’un adını yöresel lezzetlerini tarihi ve kültürel mekanları her yerde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu sayede il dışından Erzurum’a yerli turist kazandırıyoruz” dedi.

15 - 16 Ekimde Erzurum’un ev sahipliği yapacağı büyük buluşma olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Offroad oyunlarının startını vereceklerini dile getiren Toptaş, il dışından ve yurt dışından da bir çok sporcunun bu etkinliğe katılacağını söyledi.