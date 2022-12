3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmalarıyla devam eden programda konuşan Vali Okay Memiş, devletin her alanda olduğu gibi engelli kardeşlerimiz içinde çok güzel dokunuşlar yaptığını söyledi.

Artık engelli vatandaşların toplumun her kesiminde yerini aldığını ifade eden Vali Memiş, “Sözlerime başlamadan önce bütün engelli bireyleri sevdiğimizi, saydığımızı ve çok değer verdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu arkadaşların bütün ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin yanında olmak için büyük gayret sarf ettiğimizi söylemek isterim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sizleri yalnız bırakmıyor. Sadece evde bakım ücreti olarak 25 milyon ödeme yapılıyor. Bunlarla birlikte toplamda 500 milyon yardımda bulunuyoruz. Helali hoş olsun az bile bunu da ifade etmek isterim. Devletimiz her alanda olduğu gibi engelli kardeşlerimiz içinde çok güzel dokunuşlar yaptı. İmkânı olmayan hayatını devam ettiremeyecek bireyler için evlerimiz, kurumsal yerlerimiz var. Bugün sağlıklı görünen insanlar yarın engelli olma riski her zaman vardır. Dolayısıyla engelli kardeşlerimiz eskiden bu kadar görünür değildi, mahcubiyet duyuyordu. Aileler bir eziklik içerisindeydi, artık böyle değiliz. Zaten böyle olmasını da istemiyoruz. Bütün engelli çocuklarımız bütün engelli kardeşlerimiz hayatın içerisinde olsun istiyoruz” dedi.

Programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçhan, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve aileler katıldı.

Program müzik dinletimi, tiyatro gösterimi ve çeşitli etkinliklerle son buldu.