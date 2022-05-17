26’ıncı Sultan Sekisi Tekman’da yapılacak

Erzurum’un sorunlarını ülke gündemine taşımayı ilke edinen Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK), pandeminin sonra ermesiyle birlikte 26’ıncı Sultan Sekisini, Tekman ilçesinde yapma kararı aldı.

ERVAK yönetim ve mütevelli heyeti, geçtiğimiz hafta Başkan Erdal Güzel yönetiminde bir toplantı yaptı. Başkan Erdal Güzel, toplantının açılışında pandemi sürecinde boş durmadıklarına işaret ederek yapılan etkinlikler hakkında hatırlatmalarda bulundu. Toplantıda, önümüzdeki 26’ncı Sultan Sekisi etkinliğinin Erzurum’a 70 kilometre uzaklıkta olan Tekman ilçesinde yapılması da kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu, Tarihçi Mustafa Ertek, Eğitimci- Yazar Abdurrahman Zeynel ve Atatürk Lisesi Müdürü Erhan Gürbüz ile birlikte dün Tekman’a gitti. Tekman Belediye Başkanlığında ERVAK heyeti, Başkan Mustafa Ergin ile bir ön görüşme yaptı.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Sultan Sekisi toplantılarına 1994 yılında başlandığını ve o günden bu yana Erzurum’un sorunları ile çözüm yollarının, uzmanlar ve akademisyenler tarafından masaya yatırıldığını bildirdi. Sultan Sekisi toplantılarında bilimsel çalışmaların yanı sıra o yörenin tanıtımına da katkı sağladıklarına dikkati çeken Erdal Güzel, Tekman’da yapılacak Sultan Sekisini 2 Temmuz günü gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Ergin ise 26’ncı Sultan Sekisinin Tekman’da yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi. Başkan Mustafa Ergin, Sultan Sekisinin çok iyi geçmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.