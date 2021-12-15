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‘2023 muhalefete ezberini bozduracak’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, İnternet Medyası ve Sosyal Medyaya dönük düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini, bunun hakkı ve doğruyu üstün tutmak adına mutlak bir gereklilik olduğunu vurguladı.

ERZURUM 15.12.2021, 13:59
‘2023 muhalefete ezberini bozduracak’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, İnternet Medyası ve Sosyal Medyaya dönük düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini, bunun hakkı ve doğruyu üstün tutmak adına mutlak bir gereklilik olduğunu vurguladı.

-Aydemir TBMM Genel Kuruluna Seslendi

Milletvekili Aydemir, Avrupa Birliği(AB) İletişim Komisyonu Başkanının da bu duruma ilişkin kayıtlar düştüğünü belirterek, internet Medyası ve sosyal medyanın adeta yalan, iftira, dedikodu alanı; izzet, iffet, haysiyet cellatlığının yapıldığı bir zemin hâline geldiğini vurguladı.

-Aydemir İletişim Başkanlığı Bütçesini Değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına söz alarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bütçesi üzerinde tespit, görüş ve öngörülerini paylaştı. Başkanlığın önemli bir işlevi bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Hakkı adaleti üstün tutmayı şiar edinmiş isek hakikatin üstünü açacağız. Bunu açabilmek için de böylesine bir kuruma ihtiyacımız var. ‘ dedi.

-Aydemir’den Hakkı Üstün Tutmak Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Türkiye’nin önemli kurumlara kavuştuğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemimizin ihdas ettiği bütün kurumlar çok mübarek, çok bereket yayan kurumlar; içlerinde, İletişim Başkanlığı da çok özel bir yere konulması gereken kurumdur, sebebi şu: Her vesileyle söylüyoruz, biz hakikatin üstünü açmak durumundayız. Bütün fertler için söylüyorum; sadece iktidar için söylemiyorum, sadece milletvekilleri için söylemiyorum. Hakkı adaleti üstün tutmayı şiar edinmiş isek hakikatin üstünü açacağız. Bunu açabilmek için de böylesine bir kuruma ihtiyacımız var. ‘ vurgusunu paylaştı.

-‘Millet Adına Minnettarız

Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizin çalışmalarını, ülkemizin gayretlerini, yaptıklarını, uluslararası zeminde izah edebilmek için bu neviden berrak, billur kurumlar olmazsa olmazımızdır. Ve İletişim Başkanlığı da kurulduğu günden bugüne kadar hakikaten çok özel çalışmalar yapıyor, ciddi katkılar sunuyor. Burada kim hizmet veriyorsa onlara millet adına minnettarız, ancak noksanlarımız var. Farklı zeminlerde çeşitli vesilelerle hep altını çizdik ki yeri geldiğinde kendimizi de tenkit ederiz biz; demokrasiye olan inancımız bunu getirir, bunu gerektirir.’ diye konuştu.

-İnternet Medyası Ve Sosyal Medyanın Mevcut Halı

Türkiye’de sosyal medya ve internet medyası üzerinden algı operasyonları yapıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, epey bir zamandır altını çizdiğimiz bir husus var: Sosyal medyaya dönük mutlaka ama mutlaka bir düzenlemenin yapılmasının gerekli olduğuna dair. Sosyal medya zemini daha önce "Demokrasiye katkı sunar." diye düşünülen bir zemindi ama geldiğimiz noktada ne oldu? Yalanın, iftiranın, dedikodunun; izzet, iffet, haysiyet cellatlığının yapıldığı bir zemin hâline geldi; öyle değil mi? Trol orduları oluşturulmuş, hakikatler tam ters yüz edilir hâle gelmiş.’ dedi.

-Aydemir İftira Ve Yalan Furyasına Dikkat Çekti

Sosyal Medya üzerinden yapılan iftira ve yalan kampanyaları ve yaklaşımlarını örneklerle ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Manisa Milletvekilimiz Sayın Uğur Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir iki not düştü "Güvenliğe dair ayrılan pay fazla." diyenlere karşı şunu söyledi: "Arkadaşlar, bizim ülkemizde terör cari, uzun yıllara sari... Efendim, biz bununla mücadele ederken güvenlikten taviz veremeyiz. Dolayısıyla, gerekirse soğan ekmek yeriz ama o bütçeden kesinti, kısıntı yapmayız." dedi. Oysa, troll ordusu ne hâle getirdi o söylemlerini? Ekonomiyle ilişkilendirdi ve sanki "İnsanlarımız kuru soğan ekmek yesin." demiş gibi lanse ettiler. İşte bu, hakikati tersyüz etmektir . ‘ ifadelerini kullandı.

-Aydemir Avrupa Birliği’nin Tespitlerini Paylaştı

İnternet Medyası ve Sosyal Medya ile ilgili düzenleme yapılmasının şart olduğu, bu gerçeği AB İletişim Komisyonunun da ifade ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bu, bereketi alıp götürmektir. Öyleyse, Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada, Hükûmetimiz burada, mutlaka ama mutlaka, behemehâl buna aslında muhalefetinde destek vermesi lazım, hep beraber bunu yapmamız lazım. Yoksa ne oluyor? Bir hercümerç ortaya çıkıyor, bir sıkıntılı hâl ortaya çıkıyor. Bakın, Avrupa Birliği’nin ilgili Komisyon Başkanı buna dönük raporlar hazırlamış, sosyal medyaya, internet medyasına dönük düştüğü öyle özel kayıtlar var ki; o da, aynı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz gün İletişim Zirvesi’nde düştüğü kayıtları altını çizerek düşmüş ve diyor ki: "Burası mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması lazım." Yani demokrasiyi yok eden bir zemin hâline geldi. Öyleyse, bakın, Avrupa Birliği’nin ilgili Komisyon Başkanı bunu söylüyor. Ağzımızı açtığımızda, buna dönük bir talepte bulunduğumuzda muhalefet hemen şunu söylüyor: "Özgürlükleri kısmak istiyorlar." Arkadaş, ne alakası var? Ne ilgisi var? ‘ kaydını düştü.

-Aydemir Örnek Verdi

Milletvekili Aydemir, ‘Bir örnek daha vereceğim; bakın, burada, Sayın Berberoğlu konuşurken özel notlar düştü. Sabah gazetesinin yaptığı sahici bir haberi tahrif ederek, gerçek hâlinden uzaklaştırarak şöyle bir şey söyledi...Efendim, burada motorlu taşıtlar vergisi oranını düşmüş gibi göstermiş. Bu doğru haber değil." diyor. Oysa, arkadaşlar, ben bunları takip ediyorum, motorlu taşıtlar vergisi yüzde 36,2 artması gerekirken bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle bunu yüzde 20’ler düzeyine düşürdük, gazetenin haberi bunu havi, bunu içeriyordu; doğru bir haberdi. ‘ dedi.

-‘Hakikatleri Tahrif Ediyorlar

Sosyal Medya ve İnternet Medyası kaydında yalan haberciliğe dair örnekler veren Milletvekili Aydemir, ‘Yalan haber ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hakikatin dışındaki haber şu: Ben bir tartışma esnasında, efendim, intiharlar gündeme geliyor, şunun altını çiziyorum: "Allah aşkınıza, şu intiharları propaganda vesilesi yapmayın, ayıptır!" diyorum. Peki, yandaş, fondaş, candaş bir televizyon ne yapıyor bunu? "AKP’li Aydemir dedi ki: İntiharlar propaganda yapılsın diye yapılıyor." Ya, insan propaganda olsun diye ölür mü? Ama bunu manşetinize taşıyacak kadar bu işleri tahrif ediyorsunuz.’ diye konuştu.

-Hakikati Ortaya Çıkaracağız

Genel Kurulundaki sunumunda muhalefete de seslenen Milletvekili Aydemir, ‘ Öyleyse bakın, bir şey söylüyorum: Size değdiğinde, ucu size değdiğinde feveran etmeyeceksiniz, her tarafa bakacaksınız, hakikati birlikte ortaya çıkaracağız; gazetecilik budur, iletişim dili budur, bunun olması lazım, aksi hâlde sözünüzün hiçbir hükmü olmuyor, gerçekler de güme gidiyor.’ dedi.

-2022 Daha İyi Olacak

İletişim Başkanlığı’nın çok özel hizmetler yaptığı, vatana, millete hakikaten yürekleri ferahlatan kıvamda bir gayret koyduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Hizmetleri daim olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Cumhurbaşkanlığımıza, oradaki ilgili kurumların hepsine bütçemizin bereket getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Ve altını çizerek söylüyorum arkadaşlar: 2022 daha iyi olacak, 2023 de muhalefete ezber bozduracak.’ ifadeleriyle sunumunu tamamladı.

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