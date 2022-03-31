200 bin TL değerinde ziynet eşya çalan zanlı yakalandı

Erzurum’da evden 200 bin TL değerindeki ziynet eşyayı çalan zanlı, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde, 27.03.2022 günü H.P. isimli şahsa ait evden yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde, olayı M.F.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahsın ziynet eşyalarının bir kısmını satarak paraya çevirdiği, kalan ziynet eşyalarını ise evinde sakladığının tespit edilmesi üzerine, ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çalınan ziynet eşyaları ve nakde çevrilen ziynet eşyaları ile birlikte zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen ziynet eşyalar ve nakit para ekipler tarafından sahibine teslim edildi.