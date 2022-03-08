banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!

2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi ETÜ ev sahipliğinde düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından 2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

ERZURUM 08.03.2022, 18:17
2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi ETÜ ev sahipliğinde düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından 2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak, bireylerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını sağlamak ve atılması gereken adımları ele almak amacıyla EKAUM tarafından düzenlenen 2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda hibrit olarak düzenlenen etkinliğe; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak, EKAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Zorluoğlu Akbey, ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Ülke çapındaki 50 üniversiteden 100 makalenin gönderildiği ve 16 bildirinin sunulduğu kongrenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ve sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Rektör Bülent Çakmak, “EKAUM ekibimizin organizasyonunda 2. sini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’nin öğrencilere yönelik olması bu kongreye ayrı bir anlam kazandırıyor. Tabi bu anlamı başkaları da fark etmiş olacak ki; üniversitemiz Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Lider Kadınları Ödül Töreninde Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülünü almaya layık görüldü. Bu nedenle EKAUM yönetimine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın-erkek eşitliğinin toplumsal adalet açısın da değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Rektör Çakmak, “Toplumsal eşitlik konusunun kadın merkezli bir konumdan insan merkezli bir konuma kaydırılması gerekiyor. Çünkü kadın hakları noktasında yaşanan sorunların temelinde olayın insani boyutu gözden kaçırılabiliyor. Zira bizim kadim kültürümüzde en şereflisi insandır, kadın ve erkek ayrımı yoktur. Bu noktada adaleti ve hakkaniyeti sağlamak gerekiyor. Düzenlediğimiz kongre de bunları değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bildirileni sunması ile devam eden programın kapanış konuşmasını yapan EKAUM Müdürü Emel Zorluoğlu Akbey, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kongremizde ilkinden daha yoğun ilgi görmemiz bizi oldukça memnun etti ve bir sonraki kongremiz için heyecanlandırdı. Bu anlamda kongremize bildiri özetlerini gönderip bize destek olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza büyük minnettarlık duyuyoruz. Ayrıca konuşmacılarımızı dinleyerek soru, itiraz ve katkılarıyla, kongremizin zengin bir platforma dönüşmesini sağlayan tüm genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kongremizde tekrar görüşmek ümidiyle “diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18