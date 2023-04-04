2. OSB yatırımcısının sorunları çözülüyor

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) Yönetimi, 1. Etap alanda yaşanan zemin problemi sebebiyle mağdur olan yatırımcıların sorunlarını çözmek için başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bu amaçla, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde, 1. Etap’ta yaşanan sürecin ve yatırımcıların mağduriyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı daha düzenlendi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.

“Ödenek için oluşturulan komisyon çalışıyor”

Toplantıda konuşan Özakalın, 2. OSB Yönetimi olarak yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, 1.Etaptaki zemin probleminden dolayı mağdur olan yatırımcıların Aziziye ilçesindeki 3. Etaba taşınması konusunda son noktaya gelindiğini söyledi. 6306 Sayılı Kanun kapsamında ilk etapta Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan 75 milyonluk ödeneğin planlanması ve yatırımcılara aktarılması için oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Özakalın, “İnşallah, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte tahsis edilen 75 milyonluk kaynakla inşaat çalışmaları başlayacak ve akabinde taşınma işlemleri yapılacak” dedi.

Özakalın, ‘6. Bölge’nin önemini vurguladı

Başkan Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “3. Etabın kurulacağı 1 buçuk milyon metrekarelik alanın alınması ve 1. Etaptaki yatırımcılarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli olan kaynağın tahsisindeki katkılarından dolayı Sayın milletvekillerimize, Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak bölgeye ilgisi artan yatırımcıların yer taleplerini karşılayabilmemiz için geri kalan 1 buçuk milyon metrekarelik alanın daha 2. OSB’ye tahsisinin yapılmasının ve ilimizin 6. Teşvik Bölgesi’ne alınması gerektiğinin önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde şehrimizi tercih eden yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayamayıp, ilimizin sanayileşmesi anlamında elimize geçen fırsatları kaçırmış olacağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan yatırımcılar da en kısa süre inşaat ve taşınma işlemlerine tamamlayıp, 3. Etap’taki faaliyetlerine başlamayı arzu ettiklerini dile getirdiler.