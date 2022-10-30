2. Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarına başlandı

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni yerinde altyapı çalışmalarına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, fabrikaların kurulacağı alanları yerinde inceledi.

İşçilerle de bir araya gelen Vali Memiş, yapılan çalışmaların kent istihdamı için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek "İşsiz insanımız kalmasın diye tüm gücümüzle çalışıyoruz. Derdimiz vatandaşımızın helal yönden evine ekmek götürmesi. Bütün çabamız bunun için." dedi.