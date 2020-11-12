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17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor
ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ YUNUS ALTUN IŞIK, SÖZ VE BESTESİNİ KENDİSİNİN YAPTIĞI ‘ESEN RÜZGAR’ ADLI ESERİNE KLİP ÇEKMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR
ERZURUM 12.11.2020, 12:17
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Erzurum’un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki Yunus Altunışık, söz ve bestesini kendisinin yaptığı ‘Esen Rüzgar’ adlı eserine klip çekmenin mutluluğunu yaşıyor.
Oltu’da ikamet eden Erzurum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yunus Altunışık (17) söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Esen Rüzgar’ adlı eserine dostlarından yardım alarak zor şartlarda klip çekmenin mutluluğunu yaşıyor.Yunus Altunışık, “Küçük yaştan beri hayalini kurduğum kendi müziğimi kendi eserlerimi çalıp söylemekti. Bunu zorda olsa başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müziği çok seviyorum, hayalimdeki işim iyi bir sanatçı olmak. 17 yaşındayım kendi imkan ve çabalarımla üç klip çektim. Bundan sonra çok daha güzel projelerim var. Amacım Erzurum’umuzu, Oltu’muzu layıkıyla tanıtımını yapabilmek. Erzurum’un tanıtımında büyük desteği olan büyük üstat rahmetli İbrahim Erkal büyüğümüz gibi bir sanatçı olmaktır” dedi.