banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

ERZURUM 15.07.2022, 11:56
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kars Kapı Şehitliği’ne düzenlenen ziyarete Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer katıldı. Şehit yakınlarının da katıldığı törende şehitler için dua edildi. Ardından protokol şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu