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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti
Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
ERZURUM 15.07.2022, 11:56
Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kars Kapı Şehitliği’ne düzenlenen ziyarete Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer katıldı. Şehit yakınlarının da katıldığı törende şehitler için dua edildi. Ardından protokol şehit mezarlarına karanfil bıraktı.