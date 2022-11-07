14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde En İyi Narkotik Polisi:Anne projesi bağlamında 26 farklı oturumda 1.001’i anne ve anne adayı 2 bin 111 kişiye Narkonokta faaliyetleri çerçevesinde ise 24 farklı oturumda toplam 12 bin 679 kişiye olmak üzere toplamda 50 faaliyette 14.790 kişiye uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.