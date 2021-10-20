11.Yörex fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)’un desteği ile bu yıl 11.’si düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex), Antalya Expo Center’da açıldı.

Toplamda 76 ilden; 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı ve 650 firmanın katıldığı fuarda, başta coğrafi tescilli ürünler olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün tanıtımı yapıldı. 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Erzurum’u; Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile , yöresel ürünler satan firmalar temsil etti. Açılış konuşmalarının yapıldığı törenin ardından, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin,Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Habip Asan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve davetliler fuar alanındaki stantları gezdiler.

Fuar alanında, Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Erzurum standını ziyaret eden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer protokol üyelerine; Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat ile Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Aydoğdu tarafından Coğrafi İşaretli yöresel ürünler; Erzurum Su Böreği, Pekmezli Baklava, Civil peynir ile Göğermiş Peynir ile Oral Et A.Ş bünyesinde üretilen sucuk, kavurma ikram edildi. Ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Başkan Oral ve Başkan Vekili Polat tarafından Erzurum’a özgü Oltu Taşı tespih hediye edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’un yöresel ürünler açısından zengin bir kent olduğunu, bir çok yöresel ürünün coğrafi işaretli olduğunu ve bunlardan Civil Peynir ve Göğermiş Peynir,Su Böreği, Pekmezli Baklava,Peynir Helvası, Erzurum Mantısı gibi bir çok ürünün coğrafi işaretlerinin ETB tarafından alındığını belirtti. Bu yıl YÖREX’de Erzurum’a özgü coğrafi işaretli bir çok ürünün sunulduğunu, YÖREX’de ilgi gören stantlardan birinin de Erzurum standı olduğunun altını çizerek; ‘YÖREX’de her yıl zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX’e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır.’ dedi.