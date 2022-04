105 yaşındaki nineden Cumhurbaşkanı’na duygulandıran dua

Hemen her gün, 7’den 77’ye, her yaştan ve her kesimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı dile getirilen sevgi ve muhabbet mesajlarına dün bir yenisi daha eklendi.

Erzurum’un Tortum ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Yaldız Elagöz nine, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’in kendisini ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine duygu yüklü dualar yaptı.

Kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel selamlarını ileten Milletvekili Aydemir’e memnuniyetini dile getiren Yaldız nine, yaptığı dua ile bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini ve muhabbetini gösterirken diğer yandan da herkesi duygulandırdı.

Yaldız Ninenin Duası

Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek hemen her kesimden sıklıkla dua alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yaldız Ninenin yaptığı dua şöyle:

“Yerde karıncalar, havada kuşlar, mağripler, meşripler, ehl-i dinler, ehl-i islamlar, gaziler, şehitler, müridler, evliyalar, enbiyalar, bütün mahlukatlar Tayyip’e yardım etsin. Hızır yoldaşı olsun. Mevlam arkadaşı olsun, hangi dağdan aşarsa yolu açık olsun. Allah hepinize mutlu günler versin, onu da bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın. Allah oğlunu, uşağını gadadan beladan, şeytan şerrinden, esvaplı şerrinden, münafık şerrinden emin ede. Allah kötü insanların şerrinden emin ede”.

Yüz beş değil yüz, yüz!

Bu arada duadan sonra Milletvekili Aydemir Yaldız nineyi orada bulunanlara tanıtırken, “ablamız 105 yaşında, belki daha fazla...” derken, Yaldız Ninenin sözü kesip “yüz, yüz” diye uyarıda bulunması etraftaki herkese tebessüm ettirdi.