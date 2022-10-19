Ziraat Türkiye Kupası: 24Erzincanspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında 24Erzincanspor kendi evinde Belediye Kütahyaspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında 24Erzincanspor kendi evinde Belediye Kütahyaspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Erzincan 13 Şubat Stadı
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Sezgin Altun xx, Mehmet Mithat Levent xx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz x, Yunus Emre Çakır x, Birhan Vatansever xx, Ali Yavuz Kol xx (dk. 90 Ali Sefer?), Sinan Akaydin x (dk. 74 Batuhan Altıntaş x), İbrahim Can Köse xx (dk. 90 Selim Aytekin ?), Maksut Taşkıran xx, İlker Günaslan xx, Yekta Sönmez x (dk. 67 Emirhan Demir x), Ömer Esenkaya xx, Yücel Candemir xx
Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır xxx, İsmail Karakaş xxx, İbrahim Başer xx, Yasin Reis xx, Ali Kemal Özkan xx (dk. 83 Kadir Bilimlier x), Umut Kadir Kiraz xxx, Özgür Kazar xx (dk. 67 Eyüp Poyraz x), Ertuğrul Tekşen xxx, Bilal Şeflek xxx, Murat Elkatmış x (dk. 67 Yusuf Atasoy x), Muhammed Fatih Kunat xx
Sarı kartlar: Ömer Esenkaya, Ali Yavuz Kol (24Erzincanspor)
Umut Kadir Kiraz, İbrahim Başer, Yasin Reis (Belediye Kütahyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 82 İbrahim Başer (Belediye Kütahyaspor)
Goller: Dk. 89 Ertuğrul Teşken (Belediye Kütahyaspor)