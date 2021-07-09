banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akbank'tan yeni açıklama!
Akbank'tan yeni açıklama!
Binance Çin’de engellendi
Binance Çin’de engellendi
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını

Zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan’da zift tanklarının bulunduğu alanda zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN 09.07.2021, 12:53
Zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
banner502

Erzincan’da zift tanklarının bulunduğu alanda zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde İl Özel İdaresine ait konkosör tesislerinde zift tanklarının bulunduğu alanda bir köpeğin zifte yapıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına başlattı. Zifte yapışan köpeğin zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüten itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği ziftten kurtardı. Su verilen köpek daha sonra tedavisinin yapılması için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501